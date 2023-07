1, 2, 3 Calculez Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay Orsay, 17 septembre 2023, Orsay.

1, 2, 3 Calculez Dimanche 17 septembre, 14h00 Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay Entrée libre

En 2023, nous fêtons le 400ème anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Belle occasion d’entreprendre un petit tour des machines à calculer, avant l’ère de nos calculettes et ordinateurs. Il y a très longtemps, les hommes ont utilisé des moyens matériels basiques pour calculer : jetons, cailloux, tables à poussière, etc. Puis une étape a été franchie avec le boulier chinois inventé au XII siècle et qui est encore utilisé aujourd’hui ! Mais c’est dès le XVII siècle que l’on voit apparaitre de nouvelles machines à calculer, des machines dites mécaniques, du système de règle à coulisses àla machine à crosses ou à manivelles, géniales « machines » basées sur des systèmes à cannelures ou des roues à nombre de dents variables, pour réaliser additions, soustractions, multiplications et divisions. Ces machines ont été largement fabriquées et utilisées jusque dans les années 1970, détrônées par l’apparition des calculettes électroniques.

Une équipe de passionnés et collectionneurs (équipe MISS et au-delà….) sera présente avec plusieurs exemplaires de ces machines afin de vous les montrer, vous expliquer leur fonctionnement et évidemment vous les faire essayer.

Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « sciences.miss@universite-paris-saclay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

calcul Maths

© V.Fortuna 2021