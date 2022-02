Basusarri-n Kantuz Bassussarry Bassussarry Catégories d’évènement: Bassussarry

Pyrénées-Atlantiques

Basusarri-n Kantuz Bassussarry, 4 novembre 2022, Bassussarry. Basusarri-n Kantuz Bassussarry

2022-11-04 19:00:00 – 2022-11-04 22:30:00

Bassussarry Pyrénées-Atlantiques Bassussarry L’association Rohkame Kantuz vous donne rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois à partir de 19h sur la place du trinquet pour partager avec vous des chants populaires basques.

Des feuilles de chants seront distribuées pour ceux qui hésitent encore, et à l’unisson, tout le monde chantera les couplets et refrains entraînants des chansons basques ! Replis en cas de pluie. L’association Rohkame Kantuz vous donne rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois à partir de 19h sur la place du trinquet pour partager avec vous des chants populaires basques.

Des feuilles de chants seront distribuées pour ceux qui hésitent encore, et à l’unisson, tout le monde chantera les couplets et refrains entraînants des chansons basques ! Replis en cas de pluie. L’association Rohkame Kantuz vous donne rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois à partir de 19h sur la place du trinquet pour partager avec vous des chants populaires basques.

Des feuilles de chants seront distribuées pour ceux qui hésitent encore, et à l’unisson, tout le monde chantera les couplets et refrains entraînants des chansons basques ! Replis en cas de pluie. Rohkame kantuz

Bassussarry

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bassussarry, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bassussarry Adresse Ville Bassussarry lieuville Bassussarry Departement Pyrénées-Atlantiques

Bassussarry Bassussarry Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassussarry/

Basusarri-n Kantuz Bassussarry 2022-11-04 was last modified: by Basusarri-n Kantuz Bassussarry Bassussarry 4 novembre 2022 Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Bassussarry Pyrénées-Atlantiques