Baston + Rank + guest L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Baston + Rank + guest L’international, 10 juin 2022, Paris. Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

Suite à leur précédent album Primates, sorti fin 2019, Baston sortira son nouvel album ” La Martyre ” le 13 mai 2022. Baston Ce nouveau disque comportera 8 nouveaux titres influencés par le post-punk moderne, la new wave des 80′s et le Krautrock des 70′s. ” Zodiac “, le premier single de ce nouvel album, est désormais disponible ! Rank “Écouter RANK, c’est comme une belle promenade dans le paysage musical de la fin des années 70 et du début des années 80. RANK parvient à rafraîchir le son de la vieille école plutôt que d’inventer quelque chose de ringard. Vous n’avez pas à vivre dans la nostalgie, vous pouvez vous tourner vers l’avenir avec ce groupe en toute conscience”. + Guest L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/490309849455790/ https://www.facebook.com/events/490309849455790/ http://my.weezevent.com/baston-en-concert-a-linternational

Baston + Rank + guest

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris Departement Paris

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Baston + Rank + guest L’international 2022-06-10 was last modified: by Baston + Rank + guest L’international L'international 10 juin 2022 L'international Paris Paris

Paris Paris