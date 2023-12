6ème Trail du Plateau Bastion du Dauphin Rocroi Catégories d’Évènement: Ardennes

ROCROI 6ème Trail du Plateau Bastion du Dauphin Rocroi, 6 avril 2024, Rocroi. Rocroi Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06 Secrétariat au Bastion du Dauphin (Rue de l’Arsenal) ouvert dès 8h. Inscription à partir du 01/01/2024 sur le site : https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1559 L’association Rocroy sport nature propose 3 trails : – Trail 33km /1350 D+ (Inscription autorisée à partir de 20 ans) – Trail 17km / 480 D+ (Inscription autorisée à partir de 18 ans ) – Trail 10km / 160 D+ (Inscription autorisée à partir de 16 ans ).

Secrétariat au Bastion du Dauphin (Rue de l’Arsenal) ouvert dès 8h. Inscription à partir du 01/01/2024 sur le site : https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1559 L’association Rocroy sport nature propose 3 trails : – Trail 33km /1350 D+ (Inscription autorisée à partir de 20 ans) – Trail 17km / 480 D+ (Inscription autorisée à partir de 18 ans ) – Trail 10km / 160 D+ (Inscription autorisée à partir de 16 ans ) .

Bastion du Dauphin Rue de l’arsenal

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est

Mise à jour le 2023-12-14 par Ardennes Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, ROCROI Autres Code postal 08230 Lieu Bastion du Dauphin Adresse Bastion du Dauphin Rue de l'arsenal Ville Rocroi Departement Ardennes Lieu Ville Bastion du Dauphin Rocroi Latitude 49.9267 Longitude 4.521076 latitude longitude 49.9267;4.521076

Bastion du Dauphin Rocroi Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocroi/