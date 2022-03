BASTION Chalon-sur-Saône, 28 avril 2022, Chalon-sur-Saône. BASTION Chalon-sur-Saône

2022-04-28 – 2022-04-28

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 0 Pour les enfants de 6 à 10 ans

Qu’est-ce qu’un bastion ? Pourquoi crée-t-on ce type de fortifications au lieu de continuer à construire des châteaux forts et des enceintes médiévales ? Comment attaquer un bastion ou le défendre ? Avec quelles armes ?

Afin de répondre à toutes ces questions, entrez au cœur du bastion de notre ville. En visitant la « galerie de contremine » vous en comprendrez alors la construction et le fonctionnement. Pour les enfants de 6 à 10 ans

Qu’est-ce qu’un bastion ? Pourquoi crée-t-on ce type de fortifications au lieu de continuer à construire des châteaux forts et des enceintes médiévales ? Comment attaquer un bastion ou le défendre ? Avec quelles armes ?

Afin de répondre à toutes ces questions, entrez au cœur du bastion de notre ville. En visitant la « galerie de contremine » vous en comprendrez alors la construction et le fonctionnement. Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Ville Chalon-sur-Saône lieuville Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

BASTION Chalon-sur-Saône 2022-04-28 was last modified: by BASTION Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 28 avril 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire