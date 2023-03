De Main De Maître Bastille Design Center Paris Catégorie d’Évènement: Paris

De Main De Maître Bastille Design Center, 31 mars 2023, Paris. De Main De Maître 31 mars – 2 avril Bastille Design Center Du 31 mars au 3 avril 2023, découvrez l’Edition 2023 de l’exposition « De Main de Maître » au Bastille Design Center, Paris 11e ! EXPOSITION DE MAIN DE MAITRE

Depuis plusieurs années, la Confédération Française des Métiers d’Art organise durant les JEMA une importante exposition, intitulée «De Main de Maître» qui offre aux artisans l’opportunité d’exposer leurs savoir-faire et leurs créations auprès du grand public, pendant quelques jours. Nous serons très heureux de vous faire découvrir notre savoir-faire: celui de notre Maître Artisan d’Art : Thibaut Ricard. Au travers de la marque INSOLITE JOAILLERIE et de ses collections, Thibaut partage sa sensibilité et sa créativité. Retrouvez également les denières pièces uniques, découvrez son univers, et pourquoi ne pas vous laisser séduire par la conception et la fabrication d’un bijou sur-mesure? Où ?

Au Bastille Design Center

74 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris Quand ?

Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 2 avril 2023 de 10h30 à 19h.

Lundi 3 avril 2023 de 10h30 à 17h , dernier jour de l’exposition. Bastille Design Center 74 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://insolitejoaillerie.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:30:00+02:00 bijouterie joaillerie Thibaut Ricard / Insolite Joaillerie

