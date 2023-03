De Main de Maître Bastille Design Center Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Artisans d’art Cette exposition met en avant le travail et des œuvres d’exception d’artisans d’art. Chacun et chacune se doit de présenter le meilleur de leurs créations, et sensibiliser le public à leurs métiers et transmettre aux jeunes le goût de l’artisanat. Les œuvres doivent être fabriquées entièrement en France. Organisée à l’occasion des Journées Européennes des Métiers D’art, cette exposition permet de mettre en lumière, auprès du grand public, l’étendue de la créativité, de l’authenticité et la maîtrise des savoir-faire d’artisans français. Fort de son succès en 2022, nous avons déjà hâte de présenter et découvrir de nouvelles créations au public, en reprenant notamment la thématique annoncée par les JEMA cette année : l’art de sublimer le quotidien. Thu-Thao Le Thi- Joaillière Née au Japon, Thu-Thao a grandi au Viêtnam, en Italie, au Brésil puis en France où elle réside aujourd’hui. Passionnée d’archéologie depuis son enfance, elle crée des pièces en édition limitée de 8 exemplaires, inspirées par les grands mythes et symboles des cultures anciennes de l’Orient et de l’Occident. Ses bijoux sont des signes et des messages, témoins de la fusion du mystique et du matériel. Elle atteint ainsi l’union de la croyance et du visible. Bastille Design Center 74 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.mwparis.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

