EXPOSITION DE MAIN DE MAITRE

Depuis plusieurs années, la Confédération Française des Métiers d’Art organise durant les JEMA une importante exposition, intitulée «De Main de Maître» qui offre aux artisans l’opportunité d’exposer leurs savoir-faire et leurs créations auprès du grand public, pendant quelques jours.

Cette année, l’édition 2023 de “ De main de Maître” réunira une cinquantaine d’artisans d’exception au sein du Bastille Design Center, ancienne quincaillerie du XIXème siècle du 31 mars au 3 avril 2023.

Pendant ces quatre jours, Bijoutiers, Couturiers, Céramistes, Scupteurs,Verriers, Vitraillistes… transmettront leurs savoir-faire d’excellence et l’enthousiasme de leurs métiers au travers d’échanges avec les visiteurs.

Au-delà de perpétuer leurs maîtrises et de faire valoir leurs passions et leurs fantaisies, ils sont aussi des ambassadeurs de l’authenticité française qui nous est si chère.

L’exposition est également l’occasion de susciter et ou de concrétiser des vocations.

Où ?

Au Bastille Design Center

74 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris

Quand ?

Du vendredi 31 mars 2023 au dimanche 2 avril 2023 de 10h30 à 19h.

Lundi 3 avril 2023 de 10h30 à 17h , dernier jour de l’exposition.

Plus d’information sur : https://cfmart.fr/ ou bien à l’adresse : communication@cfmart.fr

