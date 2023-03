De Main de Maitre Bastille design center, 31 mars 2023, Paris.

De Main de Maitre 31 mars – 2 avril Bastille design center

À l’occasion du salon « De Main de Maître« et des JEMA, l’artiste laqueur Tatiana Hr expose pour la première fois son triptyqie en laque « Transformation« . L’œuvre, à travers les différentes techniques de laque employées, suggère la progression, l’évolution en vue d’une amélioration.

Les créations de l’artiste transmettent la mémoire d’imaginaires différenciés sous le regard croisé de l’art et de l’artisanat, de l’innovation et de la tradition, de l’Orient et de l’Occident.

Technique pluridisciplinaire, elle recherche à travers les qualités esthétiques et plastiques de la laque à rendre hommage au règne du vivant, à l’infinité de ses formes, de ses structures, de ses textures et de ses couleurs. C’est également un itinéraire intime, où elle renoue avec les origines lointaines de notre humanité, où elle repense à la spiritualité.

En opposition avec la culture de consommation que nous connaissons aujourd’hui, la laque apparaît comme un remède à la vitesse croissante, sublimant ce sentiment de lâcher prise. Elle met en avant l’extraordinaire beauté du geste, marqueur omniprésent d’une humanité avec laquelle il faut renouer.

Toute la journée, l’artiste sera présente pour exposer les grandes lignes de son travail, sa démarche artistique mais également présenter les différentes techniques de laque.

Bastille design center 74 boulevard Richard lenoir Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

laque artisanat

Tatiana Hr