De Main de Maître Bastille Design Center, 31 mars 2023, Paris. De Main de Maître 31 mars – 2 avril Bastille Design Center Cette exposition aura lieu vendredi 31 mars au lundi 3 avril au sein du Bastille Design Center, ancienne quincaillerie du XIXe siècle située dans le 11ème arrondissement de Paris. Fort de son succès en 2022, vous trouverez de nouvelle création, en reprenant notamment la thématique annoncée par les JEMA cette année : « l’art de sublimer le quotidien« .

Ambassadeurs de l’authenticité française qui nous est chère, l’exposition “De Main de Maître” offre la possibilité de dévoiler des métier de passion, en démontrant une varité de talents, en valorisant des techniques.

C'est dans ce cadre que Julien Clar exposera ses pièces uniques et singulières. Bastille Design Center 74 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

