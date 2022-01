Bastien sans Main | Théâtre & Cirque Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Bastien sans Main | Théâtre & Cirque Fouesnant, 14 mars 2022, Fouesnant. Bastien sans Main | Théâtre & Cirque l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-03-14 – 2022-03-14 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant Théâtre du Phare | Olivier Letellier | Antonio Carmona C’est l’histoire d’un petit garçon de 5 ans qui s’appelle Bastien et qui n’a pas d’ami à l’école. C’est aussi l’histoire de Rebecca, sa maîtresse qui fera l’impossible pour lui. Pourquoi est-ce que personne ne veut donner la main à Bastien quand il faut se mettre deux par deux ? Peut- être parce que Bastien tape ses chaussures très fort contre le tableau pendant que les autres enfants font la chanson du matin. Peut-être parce qu’il ne sait pas parler, qu’il ne sait pas dire merci, ni s’il te plait et qu’il dit juste des choses incompréhensibles. Peut-être parce que Bastien est différent. [Dès 4 ans] Dans le cadre de ÊTRE, une programmation consacrée au handicap contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/ Théâtre du Phare | Olivier Letellier | Antonio Carmona C’est l’histoire d’un petit garçon de 5 ans qui s’appelle Bastien et qui n’a pas d’ami à l’école. C’est aussi l’histoire de Rebecca, sa maîtresse qui fera l’impossible pour lui. Pourquoi est-ce que personne ne veut donner la main à Bastien quand il faut se mettre deux par deux ? Peut- être parce que Bastien tape ses chaussures très fort contre le tableau pendant que les autres enfants font la chanson du matin. Peut-être parce qu’il ne sait pas parler, qu’il ne sait pas dire merci, ni s’il te plait et qu’il dit juste des choses incompréhensibles. Peut-être parce que Bastien est différent. [Dès 4 ans] Dans le cadre de ÊTRE, une programmation consacrée au handicap l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-01-03 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse l'Archipel 1 Rue des Îles Ville Fouesnant lieuville l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

Fouesnant Fouesnant https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/