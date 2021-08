Bastien sans main Creil, 13 octobre 2021, Creil.

Bastien sans main 2021-10-13 17:00:00 – 2021-10-13

Creil Oise

5 5 Bastien sans main

Théâtre du Phare

ITINÉRANCE

#THÉÂTRE #CIRQUE

Durée 40min

Dès 4 ans

Maîtresse, c’est quoi la différence entre Bastien et nous à part qu’il est bizarre ?

Bastien a 5 ans et ne parle pas. Ou plutôt il dit des choses incompréhensibles. Alors dans sa classe personne ne le comprend, et personne ne veut lui donner la main. Sa maîtresse, Rebecca, est vraiment très stressée, mais elle fera l’impossible pour comprendre cet enfant. Pour parler de la différence au tout petit public, Olivier Letellier associe cirque et théâtre : un jongleur pour Bastien, une comédienne pour Rebecca. Avec humour et sensibilité, ils nous parlent de ces rencontres qui changent une vie.

———

Tarif unique 5€

Maison Creilloise des Associations, Creil

Spectacle présenté par La Faïencerie – Théâtre de Creil.

Christophe Raynaud de Lage

dernière mise à jour : 2021-08-05 par