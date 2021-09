Paris Musée des Arts et Métiers île de France, Paris Bastien David et la Compagnie Les insectes Musée des Arts et Métiers Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bastien David et la Compagnie Les insectes Musée des Arts et Métiers, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 1h

gratuit

La mélodie du Pendule – Photographie / Musique. Pour la Nuit Blanche 2021, le musée des Arts et Métiers invite, en avant-première, le compositeur Bastien David et la Compagnie Les insectes pour un concert inédit de Métallophone. Les six percussionnistes Adélaide Ferrière, Corentin Mariller, Elisa Humanes, François Vallet, Ya-hui Liang et Maxime Echardour mettront en résonance, autour du Pendule de Foucault, les 216 lames d’acier de ce nouvel instrument. Le public pourra assister à cinq représentations de 20 minutes et découvrir les images des lieux où le Métallophone a voyagé. Bastien David travaille actuellement à la création de la première œuvre pour Métallophone qui sera jouée à l’Auditorium de Radio France en 2022. Ancien pensionnaire à la Villa Médicis, il est aujourd’hui lauréat de la Fondation de la Banque Populaire. https://www.lesinsectes.fr/

https://www.bastiendavid.com/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Musée des Arts et Métiers 60 Rue Réaumur Paris 75003

3, 11 : Arts et Métiers (84m) 3, 4 : Réaumur – Sébastopol (256m) Boulevard Sébastopol : Lignes 38 et 39 Rue Réaumur : Lignes 20, 47 et 38

Contact : https://www.arts-et-metiers.net/ https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers/ https://twitter.com/artsetmetiers/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T01:00:00+02:00

Amélie Raison

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée des Arts et Métiers Adresse 60 Rue Réaumur Ville Paris lieuville Musée des Arts et Métiers Paris