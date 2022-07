Visite insolite de la Bastide Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Visite insolite de la Bastide Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine, 17 septembre 2022, Monpazier. Visite insolite de la Bastide 17 et 18 septembre Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine

5 €

Partez à la rencontre de l’histoire de Monpazier ! Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine 8, rue Jean-Galmot 24540 Monpazier Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

05 53 57 12 12 http://www.bastideum.fr Le Bastideum invite tout au long de l’année à voyager au cœur d’une cité médiévale. Le Centre d’Interprétation de Monpazier plonge les visiteurs dans l’histoire des bastides, afin de découvrir l’architecture, le patrimoine et la vie quotidienne dans ces villes nouvelles du XIIe siècle. Vidéo, audio, application, jardin et jeux médiévaux, tout est fait pour l’immersion au cœur du Moyen Âge avec les moyens du XXIe siècle. Partez à la rencontre de l’histoire de Monpazier ! Rendez-vous au Bastideum, le musée de Monpazier afin de rencontrer Clothilde, nièce du grand architecte constructeur de la Bastide de Monpazier, dont elle connaît les secrets.

Suivez-la dans les rues de Monpazier elle vous emmènera à la rencontre de personnages qui ont marqués l’histoire de la Bastide au fil des siècles ! Pour terminer Clothilde vous invite à une petite collation dans le jardin d’inspiration médiéval du Bastideum. Cela sera l’occasion pour vous d’affronter Buffarot, Jean Galmot et bien d’autres autour de nos nombreux jeux anciens !

