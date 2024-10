Bastides en fête Villeneuve-sur-Lot, vendredi 18 octobre 2024.

Bastides en fête

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Du 18 au 20 octobre 2024, la destination Villeneuve Vallée du Lot célèbre son patrimoine médiéval avec l’événement Bastides en fête !

Durant tout le week-end, plusieurs animations vous seront proposées

– Les intrigues dans la bastide , un rallye découverte et enquête dans les bastides de Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot

– Notre dernier parcours Terra Aventura intitulé Lot… of money pour suivre Zéidon à la recherche du trésor de Villeneuve-sur-Lot

– De nombreuses activités et animations en centre-ville de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade-sur-Lot

Réservez dès à présent votre week-end du 18 au 20 octobre 2024 et découvrez la vie médiévale à nos côtés ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 19:00:00

fin : 2024-10-20 18:00:00

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Bastides en fête Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Villeneuve Vallée du Lot

vendredi 18 octobre 2024 Bastides en fête Villeneuve-sur-Lot Bastides en fête Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 2024-10-18 à .