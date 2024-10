Bastides en Fête Caudecoste Lot-et-Garonne

Caudecoste

Caudecoste

Bastides en Fête Caudecoste, samedi 19 octobre 2024.

Bastides en Fête

Caudecoste Lot-et-Garonne

3 jours pour fêter le patrimoine médiéval en Lot-et-Garonne !

Le saviez-vous ? Le Lot-et-Garonne est le département qui abrite le plus de bastides en Nouvelle-Aquitaine. Fondées entre le XIIIème et le XIVème siècle, ces villes et villages sont des joyaux architecturaux et un concentré de l’art de vivre dans le Sud-Ouest.

Dans le cadre de Bastides en fête, Dame Sidonie va rencontrer ses cousins de Caudecoste.

Elle en profite pour raconter la bastide à travers les âges et partager les évènements marquants de Caudecoste depuis sa création au XIIIe siècle.

Les gougnafiers de la troupe Calida Costa et des Caudecostois seront à ses côtés pour diverses escarmouches, rapines, embuscades et autres surprises tout au long du parcours de 2 km environ. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19

fin : 2024-10-20

Caudecoste 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Bastides en Fête Caudecoste a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Destination Agen

samedi 19 octobre 2024 Bastides en Fête Caudecoste Bastides en Fête Caudecoste Lot-et-Garonne 2024-10-19 à .