Fête de la Saint-André Bastide Monflanquin, 1 décembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Fête de l’hiver ancrée dans l’agenda des Monflanquinois, c’est tout un week-end de fête, de rencontres et d’animations pour tous qui vous attend !

Associations, producteurs, artisans et commerçants vous donnent rendez-vous dans la Bastide pour se retrouver autour de repas, ateliers créatifs, jeux, concours, spectacles et bien plus encore !

Programme en pièce jointe..

2023-12-01 fin : 2023-12-04 18:30:00. EUR.

Bastide

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The winter festival is a firm fixture on the Monflanquin agenda, with a whole weekend of festivities, encounters and entertainment for all!

Associations, producers, craftsmen and shopkeepers meet in the Bastide to enjoy meals, creative workshops, games, competitions, shows and much more!

Program attached.

Esta fiesta de invierno es una cita ineludible en la agenda monflanquina, con todo un fin de semana de fiestas, encuentros y animaciones para todos

Asociaciones, productores, artesanos y comerciantes se reúnen en la Bastida para disfrutar de comidas, talleres creativos, juegos, concursos, espectáculos y mucho más

Programa adjunto.

Als Winterfest, das fest im Terminkalender der Monflanquineser verankert ist, erwartet Sie ein ganzes Wochenende voller Feste, Begegnungen und Animationen für alle!

Vereine, Produzenten, Handwerker und Händler laden Sie in die Bastide ein, um sich bei Mahlzeiten, kreativen Workshops, Spielen, Wettbewerben, Aufführungen und vielem mehr zu treffen!

Programm im Anhang.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Coeur de Bastides