Entrée libre – Dons au profit de la restauration du Monument Historique

Bastide MARIN 1943 avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Une voie douce dessert la Bastide MARIN (reliant la gare SNCF au coeur de ville). Un arrêt de bus devant l'entrée et un parking voiture, vélo.

Les défis « énergétique, climatique et sociaux » Bastide MARIN Au coeur de son Histoire et de sa Renaissance.

https://youtu.be/j9Ixs2P3Au4 Programme: L’architecte du patrimoine Stefania Guiducci et les partenaires de la restauration du Monument historique accueilleront les visiteurs afin de présenter les défis énergétique, climatique et sociaux de la Bastide MARIN au fil des siècles. Ils présenteront le projet de restauration et plus particulièrement les aménagements permettant de poursuivre et d’amplifier la réponse à ces défis.

