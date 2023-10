ESCAPE GAME » LE TRÉSOR DES HOSPITALIERS » Bastide MARIN, Centre d’Interprétation du Matrimoine Méditerranéen La Ciotat, 13 mai 2023, La Ciotat.

ESCAPE GAME » LE TRÉSOR DES HOSPITALIERS » Samedi 13 mai, 18h30 Bastide MARIN, Centre d’Interprétation du Matrimoine Méditerranéen Entrée libre sur inscription

« Le Trésor des Hospitaliers »

Escape Game

Vous venez de pénétrer dans les mystérieux jardins qui entourent le Monument Historique, mais le grand portail se referme soudain derrière vous…

Des redoutables gardiens de mystérieux secrets viennent de vous emprisonner. Ils ne vous laisseront aucune chance de sortir indemne de cette aventure si vous ne retrouvez pas les clés du trésor des Hospitaliers.

Vous avez soixante minutes et pas une de plus, pour retrouver ces précieuses clés et vous évader…

Une aventure fantastique, une immersion dans l’histoire du Monument Historique et ses illustres propriétaires qui ont fait la gloire de la Provence ouverte sur la Méditerranée durant des siècles.

Escape Game animé par un maître de jeu et des personnages historiques

Bastide MARIN, Centre d’Interprétation du Matrimoine Méditerranéen 1943, avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 65 27 84 39 https://www.bastide-marin.eu https://www.facebook.com/bastide.marin Bienvenue à la Bastide MARIN

Un lieu patrimonial remarquable – Marque QUALITÉ TOURISME™

Un lieu unique, authentique, lauréat de la Mission BERN en 2021

La Bastide MARIN est inscrite aux Monuments Historiques depuis le 4 mars 2013

Elle est composée d’une Maison de Maître, d’une ferme et d’une cour avec puits dans un écrin naturel composé de plusieurs jardins aménagés, secrets et harmonieux.

De glorieux navigateurs au long cours ont vécu ici durant des siècles. Ils bravaient les tempêtes, les épidémies et les pirates. Leur bastide était « hospitalière ».

Lieu de villégiature estivale, de soin et de refuge lors des attaques maritimes, la Bastide MARIN recèle de nombreux secrets.

Un patrimoine remarquable – seul vestige des temps glorieux du commerce maritime

« Mémoire » des bastides prestigieuses de La Ciotat, la Bastide MARIN raconte une histoire passionnante. Construite aux alentours de 1550, ses propriétaires au fil des siècles ont su préserver ses richesses

Un programme annuel ponctue les saisons.

Patrimoine architectural, naturel et humain sont à découvrir et partager. Visite libre, visite commentée, parcours spectacle, spectacle … Venir en bus – 21 ou 70 /arrêt de bus devant la Bastide MARIN. Venir en train ou à pieds: empruntez la voie douce. Venir en voiture: Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

