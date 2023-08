Exposition d’art et de créateurs locaux Bastide la Buissière Caderousse, 16 septembre 2023, Caderousse.

Exposition d’art et de créateurs locaux 16 et 17 septembre Bastide la Buissière Entrée libre

Pour la 7ème année, Bastide la buissière ouvre son parc pour accueillir une exposition d’art, sculpteurs, peintres, photographes, créateurs… Ils seront dix tout au long du week-end et présenteront leurs œuvres. Autant d’œuvres dont les teintes et les textures répondent aux vieilles pierres et qui rencontrent le public. Le charme agit à chaque fois.

Bastide la Buissière 22 rue saint Michel 84860 caderousse Caderousse 84860 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608028811 https://bastidelabuissiere.com https://www.facebook.com/bastidelabuissiere/;https://www.instagram.com/bastidelabuissiere/?hl=fr Son passé industriel de manufacture de balais dans les années 1800 est encore visible, située au cœur du périmètre classé du village de Caderousse. Cette fabrique de balais faisait partie des plus méritantes de la région puisqu’elle a obtenu des médailles lors des expositions universelles. Ce qui lui a fait bénéficier d’un certain prestige. Aujourd’hui devenue Chambres et table d’hôtes, Bastide la Buissière ouvre son parc pour la 7ème année lors des journées du patrimoine autour d’une exposition d’artistes et de créateurs locaux. Cet évènement est créé comme une exposition collaborative propice aux échanges entre les artistes, les créateurs et le public. Notre société a besoin d’imaginaires et le lieu est atypique, de quoi s’évader le temps de la visite. C’est cette incroyable liberté de création que l’exposition lors des Journées du Patrimoine souhaite offrir aux visiteurs, liberté de surprendre, liberté de dialoguer, liberté d’être … parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

