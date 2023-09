Radio Mindelo + exposition Bastide Granet Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Radio Mindelo + exposition Jeudi 21 septembre, 19h00 Bastide Granet A partir de 5€

Les femmes mises à l’honneur à la Bastide !

| Couleurs de femmes

Nathalie Estienne & Valérie Ebren

Deux artistes aixoises à la fois complémentaires et aux sensibilités proches. Valérie Ebren s’intéresse à l’expression de la lumière et aux jeux d’ombre. En tant que céramiste spécialiste du Raku, elle axe son travail sur la sphère : unité cosmique, symbole de perfection, d’harmonie absolue et d’infini. En peinture, elle s’inspire du travail abstrait de Nicolas de Staël qui donne corps à la peinture par un jeu entre empâtement et fluidité des matières. De son côté, Nathalie Estienne peint la société, les voyages, les personnes, l’expression du regard et la faculté de l’être à célébrer la vie. Elle travaille avec des techniques mixtes faites de contrastes et de reliefs. Ses tableaux ressemblent à une histoire singulière inspirée par les regards, les émotions qui s’en dégagent, les voyages, les couleurs… Inspirées par le slow art, leurs œuvres sont créées à partir de matériaux de récupération ou artisanaux dans un souci environnemental.

| Radio Mindelo – Musique du Cap Vert et d’ailleurs

Radio Mindelo ce sont 3 musiciens expérimentés et sensibles qui rendent hommage aux musiques du Cap Vert mais aussi influencé par d’autres horizons tels que l’Angola, le Brésil, ou encore la musique cubaine.

Né d’une passion commune pour ces rythmes chaloupés et ces mélodies mélancoliques remplies d’espoir, la basse à 7 cordes de Sergio, la guitare de Robin et la voix d’Armelle s’unissent parfaitement et forment le groupe Radio Mindelo. Un projet guidé par une volonté de revisiter, à leur manière, un répertoire dansant et mélodieux rempli de soleil, de voyage et de métissage. Lors de leurs concerts, la maitrise se lie à l’émotion et une danse contagieuse se propage peu à peu dans l’assemblée…

Jeudi 21 septembre 2023

19h00 – Vernissage / Entrée libre

20h00 – Concert / Participation libre (à partir de 5€)

Exposition du 21/09 au 06/10

Bastide Granet 210 Chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T19:00:00+02:00 – 2023-09-21T22:30:00+02:00

