Kalliroi Raouzeou Bastide Granet, 17 novembre 2022, Aix-en-Provence. Kalliroi Raouzeou Jeudi 17 novembre, 18h30 Bastide Granet

♫CHANTS DE LA GRECE AU PORTUGAL♫ Bastide Granet 210 Chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Bastide Granet, ancienne résidence du peintre aixois, ouvre ses portes à l’Art !

La Boîte à MUS’, dans le cadre de son projet artistique et culturel – la Bastide des Arts et de la MUS’ique, vous invite à découvrir deux artistes remarquables.

LEMON DROP, une exposition vitaminée tant par la couleur que par la diversité de la proposition artistique, une exposition profonde, assez légère pour nous faire rêver et voyager.

Un voyage mélodique autour des origines et inspirations de la chanteuse grecque.

Des chants de la Mer Egée jusqu’à l’océan Atlantique liés d’un souffle infini.

Libre participation

