LECTURE ARCHITECTURALE. La bastide du Prieuré Bastide du Prieuré Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

LECTURE ARCHITECTURALE. La bastide du Prieuré Bastide du Prieuré, 4 mai 2023, Martigues. LECTURE ARCHITECTURALE. La bastide du Prieuré Jeudi 4 mai, 11h30 Bastide du Prieuré Gratuit, sans inscription Présentation L’équipe du service Art, Histoire et Archéologie vous propose des rendez-vous autour de différents bâtiments de Martigues. 30 minutes pour en découvrir l’histoire, détailler son architecture et faire travailler son sens de l’observation ! Informations pratiques Rendez-vous devant l’entrée du Prieuré côté bastide, boulevard Irène et Frédéric Joliot-Curie

Gratuit, sans inscription

Durée 30 min

Renseignements au 04 42 49 03 30 Localiser Bastide du Prieuré Boulevard Irène et Frédéric Joliot-Curie, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T11:30:00+02:00 – 2023-05-04T12:00:00+02:00

2023-05-04T11:30:00+02:00 – 2023-05-04T12:00:00+02:00 architecture Art Histoire Archéologie © AHA Martigues

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Bastide du Prieuré Adresse Boulevard Irène et Frédéric Joliot-Curie, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Bastide du Prieuré Martigues

Bastide du Prieuré Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

LECTURE ARCHITECTURALE. La bastide du Prieuré Bastide du Prieuré 2023-05-04 was last modified: by LECTURE ARCHITECTURALE. La bastide du Prieuré Bastide du Prieuré Bastide du Prieuré 4 mai 2023 Bastide du Prieuré Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône