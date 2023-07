Animation Patrimoine : « Mémoire de Villeréal 2023 » Bastide de Villeréal Villeréal, 16 septembre 2023, Villeréal.

Animation Patrimoine : « Mémoire de Villeréal 2023 » 16 et 17 septembre Bastide de Villeréal Gratuit. Entrée libre.

Découverte du site internet, rencontres avec le public, autour de deux monuments historiques de la bastide : la halle en bois du XVIe siècle et l’église du XIIIe siècle.

Bastide de Villeréal Place de la Halle, 47210 Villeréal Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 09 65 http://www.villereal-tourisme.com http://www.memoiredevillereal.fr Au nord de l’Agenais à la frontière du Périgord, le Comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, fonde en 1265 la bastide de Villeréal édifiée en quatre ans seulement. Elle adopte, comme toutes les villes nouvelles de la région au Moyen Âge, un plan en damier. S’y remarquent sa grande place centrale où s’élève une halle aux vastes proportions dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis, et son église fortifiée, en retrait du centre dédié au commerce.

Villeréal, « ville du roi » de France qui imposait ici son droit face aux Anglais de l’Aquitaine, affiche encore aujourd’hui son bâti médiéval : des maisons à colombage, à encorbellement, des jardins clos à l’ancienne. Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la bastide est bien vivante et accueille de nombreuses manifestations, des marchés toujours mais aussi des expositions, des brocantes, concerts, bodéga, courses hippiques etc.

©Jean-Paul Éinette