Monflanquin Visite commentée : Janouille à Monflanquin Bastide de Monflanquin Monflanquin, 16 septembre 2023, Monflanquin. Visite commentée : Janouille à Monflanquin 16 et 17 septembre Bastide de Monflanquin Gratuit. Entrée libre et ouverte à tous. Janouille, l’infatigable guide-bouffon, fils batard du roi Henri IV, vous fait visiter la bastide du XIIIe siècle de Monflanquin. Bastide de Monflanquin Place des arcades, 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 40 19 http://coeurdebastides.com Blottie sur son Pech, la bastide de Monflanquin est une bastide alphonsine (du Comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers). Tout au long de la visite, la structure originale de son urbanisme médiéval est visible : la place centrale des arcades, l’église gothique, la maison dite du Prince Noir, les carrérots (ruelles étroites) typiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

