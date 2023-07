« Sous le préau » ateliers de pratiques artistiques Bastide de Monflanquin Monflanquin, 12 juillet 2023, Monflanquin.

« Sous le préau » ateliers de pratiques artistiques 12 juillet – 30 août, les mercredis Bastide de Monflanquin sur inscription

Mercredi 12 juillet / 15h-18H

ATELIER VANNERIE SAUVAGE ou l’art de tresser des fibres végétales

avec Artiz’à Nath

Tous public (enfants à partir de 7 ans)

Réalisation d’une petite vannerie de type panier sur arceaux de 15 à 20 centimètres

de diamètre.

Matériels fournis

Mercredi 19 juillet /10h-17h

MERCRE’ZIK

avec delphine Audevard, Sylvain Sentenach, Nicolas Arnaudet

Une expérience ludique à partager en famille (parents-enfants à partir de 2 ans) ou entre amis. 45 mns dans une bulle de musique amplifiée où chaque participant pourra essayer tous les instruments présents : batteries (acoustique et électronique), basse, guitares électriques, synthés et micros chant. Il y aura aussi un coin acoustique et percussions pour les tout-petits.

Mercredi 26 Juillet / 09h30-17h

Machine Sonore Infernale

avec Pierre-Mary Gimenez-Guillem

La Machine Sonore Infernale est un instrument de musique multijoueur open source conçu en mode Do It Yourself par le Labo du Florida. Sous la forme de ce qui pourrait évoquer un tableau de bord de vaisseau spatial, la MSI pour les intimes, permet à un groupe de personnes de jouer de la musique ensemble. Les différents modules de la MSI ont été pensés pour être accessibles à toutes et à tous, musiciens ou non, enfants dès 5 ans et adultes. Avant tout ludique, la MSI se compose d’interfaces très simples et faciles à manipuler, idéale pour s’initier à la musique, en collectif, à l’improvisation et à la composition…

Mercredi 2 août /10h-17h

Mercre’zik

avec delphine Audevard, Sylvain Sentenach, Nicolas Arnaudet

Une expérience ludique à partager en famille (parents-enfants à partir de 2 ans) ou entre amis. 45 mns dans une bulle de musique amplifiée où chaque participant pourra essayer tous les instruments présents : batteries (acoustique et électronique), basse, guitares électriques, synthés et micros chant. Il y aura aussi un coin acoustique et percussions pour les tout-petits.

Mercredi 9 août / 10h à 12h

Inititation à l’aquarelle

avec Léa Bernard, artiste

Parents/enfants (À partir de 6 ans)

Cet atelier n’exige aucun talent particulier en dessin, seulement le goût de peindre et de jouer avec la couleur en famille.

Matériel fourni.

Mercredi 23 et 30 août / 10h à 17h

SOUVIENS-TOI CET ETE

Initiation à la kitchen-litho

avec Edy,

Tout public à partir de 7 ans

Matériel fourni.

Que vous soyez en vacances ou pas, venez dessinez vos cartes postales pour raconter votre été à qui vous voulez ! Chacun·e repartira avec sa propre série de 6 cartes postales !

Bastide de Monflanquin Place des arcades, 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 40 19 http://coeurdebastides.com Blottie sur son Pech, la bastide de Monflanquin est une bastide alphonsine (du Comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers). Tout au long de la visite, la structure originale de son urbanisme médiéval est visible : la place centrale des arcades, l’église gothique, la maison dite du Prince Noir, les carrérots (ruelles étroites) typiques.

