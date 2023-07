Fest’arts 2023 Bastide de Libourne Bordeaux, 3 août 2023, Bordeaux.

Trois jours durant, les 3, 4 et 5 août 2023, des dizaines de performances artistiques diverses et variées vous attendent à Libourne à l’occasion de la prochaine édition du Fest’arts. Découvrez le programme complet !

Déjà 32 ans que Fest’arts s’est implanté au cœur de Libourne, 32 ans qu’il fait vibrer la ville en été, au mois d’août. Evènement incontournable, fête populaire et intergénérationnelle, Fest’arts a gagné sa renommée dans le paysage culturel français et européen.

Au programme du Fest’arts 2023 : danse contemporaine, pièces de théâtre, musique, pyrotechnie, cirque, magie… Une chose est certaine, peu importe vos goûts, vous repartirez comblé !

Programme complet

Jeudi 3 août

Haatik – danse à 16h30 et 20h30, Les Quais

Wet Side Story – opéra mouillé à 19h, place Princeteau

Mute – cirque sans parole à 17h, esplanade François Mitterrand

Bru(i)t – hip hop, musique live à 18h, place Doyen Carbonnier

Panique Olympique #5 – danse participative à 17h15, Les Casernes

Gros débit – fantaisie musicale clownesque à 15h, La Centrale

Pyromad – pyrotechnie à 22h, place Abel Surchamp

Mike Tiger – clown à 15h, impasse Simon

Dehors, Molière ! ou l’école de la rue – vaudeville de rue à 15h, Les Casernes

Fusée – duo de clown à 17h, La Centrale

Sens Action – mât chinois à 11h30, collège Atget

Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? – théâtre de rue à 22h, Les Quais

Vendredi 4 août

Harbre – solo de manipulation à 22h, lieu indiqué sur le billet

Juste avant – danse à 11h, esplanade François Mitterrand

Distro – danse à 19h, Les Quais

Wonder Petrol – cirque à 22h, Les Casernes

Lemniscate – cirque à 20h30, Les Quais

J’ai un vieux dans mon sac, si tu veux je te le prête – déambulation théâtre – chant à 19h30, Les Casernes

Boum ! – danse impromptu, libre et collective à 18h, place des Récollets

Samedi 5 août

Porter – micro-trottoir, jeu de silhouettes à 11h et 17h, lieu indiqué sur le billet – 40 places par représentation (billet gratuit)

Opéra pour spaghettis – cirque à 18h, École Jean Jaurès

La grande boueuse – art de la parole à 11h, lieu indiqué sur le billet – 100 places par représentation (3€/billet)

128 kilos de mélèze – cirque contemporain à 19h, esplanade François Mitterrand

L’Iliade – théâtre de rue à 16h30, parking Église Saint-Jean

Live Set ElectOrganique – sieste musicale à 14h, jardin des Poilus

Fly me to the moon – clown à 19h30, place Abel Surchamp

Scratch de Rue – fanfare groove, hip hop, jazz et scratch à 12h, parking Madison / à 15h, départ rue Gambetta / à 19h, parking Madison

À tiroirs ouverts – clown, musique, jonglage à 18h, place Abel Surchamp

Les absents – déambulation théâtrale à 11h, lieu indiqué sur le billet – 80 places par représentation (3€/billet)

