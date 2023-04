Le faux magnifico Bastide de Fontvieille – 780 Route Des quatre saisons, 1 juillet 2023, Allauch.

Résumé du spectacle : Pantalone, gouverneur d’une lointaine province, décide pour se sauver de la banqueroute, de marier son fils Fulgenzio à la richissime princesse du Montefeltro..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 21:30:00. EUR.

Bastide de Fontvieille – 780 Route Des quatre saisons La Bastide de Fontvieille

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Summary of the show: Pantalone, governor of a distant province, decides to save himself from bankruptcy by marrying his son Fulgenzio to the rich princess of Montefeltro.

Resumen del espectáculo: Pantalone, gobernador de una provincia lejana, decide salvarse de la bancarrota casando a su hijo Fulgenzio con la rica princesa de Montefeltro.

Zusammenfassung der Aufführung: Pantalone, Gouverneur einer weit entfernten Provinz, beschließt, um sich vor dem Bankrott zu retten, seinen Sohn Fulgenzio mit der schwerreichen Prinzessin von Montefeltro zu verheiraten.

