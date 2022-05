Bastid’Art – Repas concert avec Fred Batista Bourgougnague, 14 mai 2022, Bourgougnague.

Pour la sortie de son album “Some songs 4 you”, Bastid’Art invite Fred Batista à la Ferme de l’Oisonnière. Repas et concert vous sont donc proposés pour une soirée festive et gourmande comme on les aime !

Repas à 19h et concert à 21h. Réservations conseillées.

Pour la sortie de son album “Some songs 4 you”, Bastid’Art invite Fred Batista à la Ferme de l’Oisonnière.

Impulsé en 2015 par Fred Bastista (ex chanteur du Baron de Gouttière) , un groupe se forme autour de son univers musical très personnel et réunit des musiciens mus par le désir de scènes.

Tous poly-instrumentistes, apportant ainsi une richesse et une variété de couleurs sonores. La musique festive et parfois minimaliste, est au service des textes poétiques de Fred, inspirés par la vie, drôles et émouvants. Le KonZert est un moment convivial, d’échanges et de partage avec tous les publics… L’ album sort Chez D- BAF Prod et Believe digital…

Repas à partir de 19h et concert à 21h.

©bastidart

