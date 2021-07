Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Bastid’Art : La Soirue des Miramontais Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Bastid’Art : La Soirue des Miramontais Miramont-de-Guyenne, 8 août 2021-8 août 2021, Miramont-de-Guyenne. Bastid’Art : La Soirue des Miramontais 2021-08-08 – 2021-08-08

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne 50 50 EUR Venez nombreux à la Soirue organisée lors du 27ème Festival des Arts de le Rue. Retrouvez au programme : Tricot Combo, Hanging Plants Cie, Les Barbeaux, Compagnie Vibrato Mécanique, Achab, Cie Brûlure Indienne. Venez nombreux à la Soirue organisée lors du 27ème Festival des Arts de le Rue. Retrouvez au programme : Tricot Combo, Hanging Plants Cie, Les Barbeaux, Compagnie Vibrato Mécanique, Achab, Cie Brûlure Indienne. +33 9 67 52 73 46 Venez nombreux à la Soirue organisée lors du 27ème Festival des Arts de le Rue. Retrouvez au programme : Tricot Combo, Hanging Plants Cie, Les Barbeaux, Compagnie Vibrato Mécanique, Achab, Cie Brûlure Indienne. ©bastidart dernière mise à jour : 2021-07-09 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Ville Miramont-de-Guyenne lieuville 44.60308#0.3622