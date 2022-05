BASTID’Art – 28ème Festival International des Arts vivants Bourgougnague, 13 août 2022, Bourgougnague.

BASTID’Art – 28ème Festival International des Arts vivants Bourgougnague

2022-08-13 – 2022-08-14

Bourgougnague Lot-et-Garonne Bourgougnague

Pour leur 28ème Festival international des Arts Vivants, l’association Bastid’art vous accueille sur un nouveau site. Cette nouvelle édition vous propose plus de 45 représentations gratuites mélangeant théâtre, cirque, danse et concerts. De nombreux artistes ont répondu présents dont Tuga, la compagnie Virus, la compagnie Graines de sel, le groupe HK et les Saltimbank’s, le groupe La Portena y los Piratas…, afin d’offrir des spectacles adaptés à tous les âges. Programme à venir.

Le 28ème Festival international des Arts Vivants, Bastid’art vous accueille sur un nouveau site et vous propose plus de 45 représentations gratuites mélangeant théâtre, cirque, danse et concerts. De nombreux artistes ont répondu présents afin d’offrir des spectacles adaptés à tous les âges.

+33 9 67 52 73 46

Pour leur 28ème Festival international des Arts Vivants, l’association Bastid’art vous accueille sur un nouveau site. Cette nouvelle édition vous propose plus de 45 représentations gratuites mélangeant théâtre, cirque, danse et concerts. De nombreux artistes ont répondu présents dont Tuga, la compagnie Virus, la compagnie Graines de sel, le groupe HK et les Saltimbank’s, le groupe La Portena y los Piratas…, afin d’offrir des spectacles adaptés à tous les âges. Programme à venir.

©bastidart

Bourgougnague

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT du Pays de Lauzun