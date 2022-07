Bastid’Art – 28ème Festival International des Arts de la Rue Pellegrue, 5 août 2022, Pellegrue.

Bastid’Art – 28ème Festival International des Arts de la Rue

Dans les rues de la bastide Pellegrue Gironde

2022-08-05 – 2022-08-07

Pellegrue

Gironde

Pellegrue

Pour leur 28ème Festival international des Arts de la Rue, l’association Bastid’art vous accueille sur un nouveau site. Cette nouvelle édition vous propose plus de 50 représentations gratuites mélangeant théâtre, cirque, danse et concerts. De nombreux artistes ont répondu présents dont Tuga, la compagnie E1NZ, la compagnie Virus, le groupe Brass Attack, le groupe Goulamas’k…, afin d’offrir des spectacles adaptés à tous les âges. Voici quelques dates à retenir : le vendredi 5 août à 21h spectacle « Le Bistrot » par la Cie E1NZ, le samedi 6 août à 19 spectacle « Le Bistrot » par la Cie E1NZ suivi de la SoiRue à 19h45 avec Goulamas’K, Maudit Building, Vinclaj Les Frères Tubards, Crash en Vogue et dimanche 7 août à 20h concerts avec Brass Attack, Les Frères Tubards, Maudit Building. Programme plus détaillé du week-end à venir.

+33 9 67 52 73 46

Bastid’Art

Pellegrue

dernière mise à jour : 2022-06-29 par