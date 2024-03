BASTIAN KARVALO COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, samedi 2 novembre 2024.

Samedi 2 novembre 2024 – 20h30à la Comédie des VolcansA Poil ! Une mise à nu humoristique !À 19 ans, Bastian Karvalo et son meilleur ami José lancent leur premier spectacle : de la boxe à la drague en passant par la jeunesse et les années 80, tout ça avec une petite touche d’amour et quelques surprises !« C’est notre premier spectacle, j’espère que vous aimez rire de tout ! » Bastian« En plus, y’en a un des 2 qui sera à poil ! » JoséA Poil ! C’est comme un spectacle de Chippendales… mais sans Chippendales ! « Un jeune ventriloque de talent à suivre de près » – Sud-OuestDurée : 1h30De et par Bastian KarvaloMise en scène : Guillaume Delanoue

COMEDIE DES VOLCANS 15 BOULEVARD LOUIS CHARTOIRE 63100 Clermont-Ferand 63