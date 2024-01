Bastia an zéro vingt Atelier du Plateau Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au vendredi 01 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 5 ans. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Le Théâtre du Commun, porté par l’auteur et comédien Noël Casale, fabrique un théâtre associant arts et sciences humaines, un théâtre qui met en jeu des questions de sociétés avec une attention particulière à la société corse, un théâtre à installer partout, qui parle français, italien et corse, un théâtre politique et pensant.

Avec Bastia an zéro vingt, il nous entraîne dans un voyage mental où l’obscurité de la nuit chuchote vertiges et révélations à l’oreille de ses trois personnages. Trois voix que l’on peut écouter paupières baissées. Comme si le théâtre n’était plus pour un temps le lieu où l’on regarde mais celui où l’on doit fermer les yeux pour y voir mieux. Pour cause de pandémie, une femme, la soixantaine, ne peut effectuer le voyage en Italie où elle devait retrouver quelqu’un de cher. Bloquée dans son appartement avec un homme du même âge, elle déambule dans sa mémoire où se croise vivants et morts, passé et futur. Ensemble ils lisent, récitent, jouent ce voyage impossible, et nous révèlent un Bastia singulier.

Un spectacle de la compagnie Le Théâtre du Commun – Texte français, corse, italien – Noël Casale, aux Editions Eoliennes 2022 – Mise en scène : Noël Casale – Scénographie et costumes : Anne Lezervant – Lumière : Pierre Peyronnet – Soutiens : Collectivité de Corse, Ville de Bastia, Studio Art’Mouv (Bastia), Aghja-Scène d’Ajaccio

avec : Valérie Schwarcz, Alice Serfati, Xavier Tavera, comédien.ne.s

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311986-bastia-an-zero-vingt +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

Le Théâtre du Commun