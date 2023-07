BASTARDS’ ROCK : Sublab / PIRATES / Glory Jizzy L’international Paris, 31 juillet 2023, Paris.

Le lundi 31 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif unique : 5 EUR

OYEZ! OYEZ!‍

Le Cap10 vous propose ENCORE une soirée bordélique:

DIRTY BASTARDS ROCK

Ben c’est des gaillards sympa mais un peu schlagos qui balance du gros lourd de son saturé et tout et tout. Avec des nuances biensur hein! Nous ne sommes pas des sauvages… Seulement des batards.

—————————————————————————

19h30 SUB LAB

Sunny prog rock

Tel un tabouret qui ne saurais tenir sans ses trois pieds, ce trio est un puzzle. Enlevez l’un des membres et ça ne tiens plus. On va guincher, on va jumper, on va danser, on va bien se marrer avec Sub Lab et leurs chansons chouettes et bougeantes qui s’inspirent de jazz, california vibe et du bon vieux garage rock!

lien d’écoute : COMING SOON !

—————————————————————————

20h30 ☠️ (WE ARE ALL) PIRATES

Aggressive reggae & skatanik rock

Du rock salé, du reggae syncopé. Des mélopés, du métal hurlé. Des blagues vaseuses, des compos malheureuses. Du dark, du « haha ». Du beau, du laid. De la violence et de la douceur. De la joie et de la peur.

Du reggae aggressif et du rock skatanik de pirate quoi!

https://weareallpirates.bandcamp.com/

—————————————————————————

21h30 GLORY

Mid summer stoner rock

Du rock sexy et garage, mené par un power trio avec de la bouteille et des cojones. Bonne ambiance assurée, riffs fats et gras, un diable à la basse, un monstre à la batterie et un bg à la guitare-chant. Pogo et déhanchage de prévu.

Que demande le peuple ?

—————————————————————————

19h : Portes

19h30 : Concerts!

02h : Fermeture du bar

Entrée = 5€

Frip’irate & merch’ des groupes

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://www.linternational.fr/ https://www.facebook.com/events/787691389476232/ https://www.facebook.com/events/787691389476232/

