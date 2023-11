Vermeer et Van Gogh aux Bassins des Lumières Bassins des Lumières Bordeaux, 16 février 2024, Bordeaux.

Vermeer et Van Gogh aux Bassins des Lumières 16 février – 31 décembre 2024 Bassins des Lumières Tarif : 15 €. Réservation sur la billetterie en ligne.

Entre le 16 février 2024 et le 5 janvier 2025, Bordeaux verra ses Bassins des Lumières s’illuminer avec deux expositions numériques exceptionnelles.

Ces expositions, qui s’inscrivent dans l’effort continu des Bassins des Lumières pour présenter des expériences culturelles à la fois immersives et innovantes, promettent d’être un véritable festin visuel. Elles exploreront le riche héritage des maîtres hollandais et les œuvres pionnières de Mondrian, créant ainsi un fascinant dialogue entre l’art d’hier et d’aujourd’hui.

Cette traversée artistique à travers les époques garantit une expérience visuelle inoubliable et époustouflante !

Programme long : « De Vermeer à Van Gogh, les maîtres hollandais »

En 2024, les Bassins des Lumières célèbrent les œuvres incomparables et singulières de Van Gohg et Vermeer.

Découvrez une immersion numérique dans l’univers des peintres du Nord, où chaque toile devient un monde vivant. Flânez le long des canaux flamands, plongez dans le quotidien magnifié par les maîtres de la peinture, et laissez-vous envelopper par la lumière qui joue sur les façades et les intérieurs.

Voyagez à travers des scènes captivantes, des mystères hitchcockiens de Vermeer aux introspections spirituelles de Rembrandt. Chaque œuvre vous invite dans un récit, de la Ronde de nuit de Rembrandt aux paysages gelés d’Avercamp, en passant par les scènes maritimes de Vroom et les tavernes animées de Steen.

Enfin, Van Gogh, héritier de cette tradition, vous transporte sous le soleil et la lune du Sud, avec des œuvres vibrantes qui célèbrent la nature et l’émotion. L’exposition culmine dans une apothéose de couleurs et de rêves, vous laissant flotter parmi les étoiles.

Programme court : « Mondrian, l’architecte des couleurs »

Cette création numérique revient sur l’art de Piet Mondrian.

Découvrez Mondrian dans une exposition immersive, où ses quadrillages colorés et son style minimaliste ont révolutionné l’art, influençant la mode, le design, et la culture pop. Suivez son évolution du figuratif à l’abstrait, explorant comment il a rompu avec la tradition pour créer le Néo-plasticisme.

Voyagez à travers les transformations du XXe siècle, de la lumière à la bougie au jazz moderne, des paysages hollandais aux gratte-ciels de Manhattan. L’exposition, en cinq chapitres, vous fait traverser les périodes de Mondrian, du naturalisme à l’abstraction, révélant une quête de beauté pure et universelle.

Infos pratiques

(hors autres programmes spéciaux)

Horaires

Du 16 février au 03 mars 2024 :

De dimanche à jeudi : 10h > 19h

Vendredi et samedi : 10h > 20h

Du 4 mars au 31 mars 2024 :

De dimanche à jeudi : 10h > 18h

Vendredi et samedi : 10h > 20h

Du 1 avril au 30 septembre 2024 :

De dimanche à jeudi : 10h > 19h

Vendredi et samedi : 10h > 20h

Du 1 octobre au 19 décembre 2024 :

De dimanche à jeudi : 10h > 18h

Vendredi et samedi : 10h > 20h

Tarifs

Plein tarif : 15 €

Tarif senior : 14 € (+ de 65 ans)

Tarif réduit : 12,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs du pass Éducation, accompagnant d’une

personne en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif)

Tarif jeune : 9 € (6-25 ans)

Tarif famille : 40 € (2 adultes + 2 jeunes)

Gratuit pour les moins de 6 ans, porteurs d’une carte d’invalidité, membres de l’ICOM et l’ICOMOS, conférenciers et guides interprètes, jounalistes, bénéficiaires des minima sociaux, personnel scientifique des musées publics, membres de l’association des critiques d’art (sur présentation d’un justificatif).

Autres infos

Dernière entrée 1h15 avant la fermeture du site. Les expositions immersives sont projetées en continu.

La librairie-boutique est ouverte aux horaires d’ouverture du centre d’art

Durée de la visite : 1h-1h15

Bassins des Lumières Imp. Brown de Colstoun 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T10:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

2024-12-31T10:00:00+01:00 – 2024-12-31T19:00:00+01:00

bassins des lumières bordeaux