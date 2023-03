Destination Cosmos : L’ultime défi Bassins des Lumières Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Destination Cosmos : L’ultime défi Bassins des Lumières, 7 avril 2023, Bordeaux. Destination Cosmos : L’ultime défi 7 – 29 avril Bassins des Lumières Tarifs en ligne. Après l’Atelier des Lumières à Paris et les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence, « Destination Cosmos, l’ultime défi », élaboré en collaboration avec le CNES, arrive aux Bassins des Lumières. Des premiers peuples à avoir observé les étoiles en passant par l’alunissage d’Apollo 11, l’envie de découverte spatiale de l’humanité ne cesse de croître. L’exposition vous plonge dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovae. Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers. Après avoir quitté la Terre, vous êtes invité à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicules conçus pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers. Dates Du 7 au 29 avril Lundi > Samedi

De 17h15 à 21h, dernière entrée à 20h45 Bassins des Lumières Imp. Brown de Colstoun 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bassins-lumieres.com/fr/destination-cosmos »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T17:15:00+02:00 – 2023-04-07T21:00:00+02:00

2023-04-29T17:15:00+02:00 – 2023-04-29T21:00:00+02:00 espace système

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bassins des Lumières Adresse Imp. Brown de Colstoun 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bassins des Lumières Bordeaux

