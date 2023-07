Dalí & Gaudí aux Bassins des Lumières Bassins des Lumières Bordeaux, 3 février 2023, Bordeaux.

Dalí & Gaudí aux Bassins des Lumières 3 février 2023 – 1 janvier 2024 Bassins des Lumières Tarif : 15 €. Réservation sur la billetterie en ligne.

Programme long : « Dalí, l’énigme sans fin »

En 2023, les Bassins des Lumières célèbrent les œuvres incomparables et singulières de Salvador Dalí.

Cette exposition immersive présente plus de 60 années créatrices du maître catalan qui, inspiré par le cubisme, le surréalisme et le futurisme, est devenu maître d’un réalisme méticuleusement appliqué sur la toile, mêlant le réel aux mystères de la conscience, des fantasmes et des souvenirs.

Au fil d’un parcours thématique, le visiteur se promène dans les paysages surréalistes et métaphysiques de l’artiste à l’imagination débordante. Exposées à travers le monde (Théâtre-Musée Dalí à Figueres, The Dalí Museum en Floride, Musée Reina Sofía à Madrid, MoMA à New-York…) ses œuvres invitent le spectateur à déambuler dans son univers onirique si particulier.

Programme court : « Gaudí, architecte de l’imaginaire »

Cette création numérique revient sur l’art d’Antonio Gaudí, grande source d’inspiration pour Dalí.

Ses œuvres du début du XXe siècle, d’abord qualifiées de fantasques et provocantes, ont été vivement défendues par Dalí. Cette exposition immersive rend hommage à ce génie de l’architecture à travers ses bâtiments aujourd’hui classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Horaires

Ouverture durant les vacances de février (du 3/02 au 19/02 inclu) :

Du dimanche au jeudi : 10h-19h

Vendredi et samedi : 10h-21h

Horaires du 20/02 jusqu’au 31/03 puis du 01/10 au 01/01/24 :

Du dimanche au jeudi : 10h-18h

Vendredi et samedi : 10h-20h

Du 01/04 jusqu’au 30/09 + vacances scolaires

Du dimanche au jeudi : 10h-19h

Vendredi et samedi : 10h-21h

Bassins des Lumières Imp. Brown de Colstoun 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 35 00 00 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bassins-lumieres.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T10:00:00+01:00 – 2023-02-03T21:00:00+01:00

2024-01-01T10:00:00+01:00 – 2024-01-01T18:00:00+01:00

