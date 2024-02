Bassin qui es-tu ? Que caches-tu ? Devant l’étang David Allègre Andernos-les-Bains, mercredi 26 juin 2024.

Vivre une rencontre concrète avec les paysages et la biodiversité du site naturel des Quinconces.

Durant cette animation, proposée par Marion du centre de mer PEP33, vous découvrirez un site naturel protégé le long d’un parcours traversant ou longeant différents milieux de vie spécifiques, l’occasion de révéler la richesse faunistique et floristique du Bassin.

Ce sera l’occasion de découvrir aussi, la forêt du Coulin, et sa végétation typique des pinèdes du littoral (genêt, ajonc, houx, fragon, aubépine, feuillus, résineux…)

Adaptée à partir de 6 ans.

Jumelles, supports pédagogiques et photos fournis.

Durée 2h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 10:00:00

fin : 2024-06-26

Devant l’étang David Allègre Avenue du Commandant David Allègre

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

