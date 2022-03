Bassin qui es-tu ? Lanton, 19 avril 2022, Lanton.

Bassin qui es-tu ? Lanton

2022-04-19 – 2022-04-19

Lanton Gironde

4 4 EUR Entre culture et nature, on suit l’animatrice environnement sur le sentier du littoral, entre le port de Cassy et plage de Suzette, pour mieux comprendre la subtile relation entre l’homme et le Bassin d’Arcachon, dans un équilibre fragile, entre aménagement urbain et nature préservée. ( phénomène des marées, ostréiculture, plaisance.

A faire en famille – sur réservation Office de tourisme Coeur du Bassin

Entre culture et nature, on suit l’animatrice environnement sur le sentier du littoral, entre le port de Cassy et plage de Suzette, pour mieux comprendre la subtile relation entre l’homme et le Bassin d’Arcachon, dans un équilibre fragile, entre aménagement urbain et nature préservée. ( phénomène des marées, ostréiculture, plaisance.

A faire en famille – sur réservation Office de tourisme Coeur du Bassin

Entre culture et nature, on suit l’animatrice environnement sur le sentier du littoral, entre le port de Cassy et plage de Suzette, pour mieux comprendre la subtile relation entre l’homme et le Bassin d’Arcachon, dans un équilibre fragile, entre aménagement urbain et nature préservée. ( phénomène des marées, ostréiculture, plaisance.

A faire en famille – sur réservation Office de tourisme Coeur du Bassin

OT Coeur du Bassin

Lanton

dernière mise à jour : 2022-03-09 par