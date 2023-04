Lâcher de truites Bassin Pichon Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Lâcher de truites Bassin Pichon, 23 avril 2023, Bassens. Lâcher de truites Dimanche 23 avril, 07h00 Bassin Pichon Permis obligatoire Inscriptions à 7h, début de la pêche à 8h. Permis obligatoire.

13 euros pour les adultes.

8 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Les inscriptions se font le dimanche matin.

Bassin Pichon avenue Manon cormier, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

