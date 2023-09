Fête de l’Avenir Bassin Montsouris Bassens, 13 septembre 2023, Bassens.

Mercredi 13 septembre, le quartier de l’Avenir sera en fête !

Au programme :

12h30-14h : Restauration avec « Mamie Mijote » / Gratuit.

14h-18h : Après-midi familial, récréatif et ludique. Avec parcours ninja, mur d’escalade, open mic, crazy fun, jeux de rugby, balades à poney, château croco, jeux de construction, ateliers science, bricolage, jardinage, mécanique et couture, goûter proposé par des jeunes du quartier et plein d’autres surprises… En clôture : un défilé de mode ! / Gratuit.

Les enfants participent sous la responsabilité des parents.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Rendez-vous le mercredi 13 septembre, de 12h30 à 18h, au Bassin Montsouris.

Renseignements : 05 57 80 81 39, Pôle des Politiques Contractuelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

