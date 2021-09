Montreuil Théâtre des Roches Montreuil, Seine-Saint-Denis Bassin minier Théâtre des Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Théâtre des Roches, le samedi 13 novembre à 15:30

Les compagnies qui créent spécifiquement pour le jeune public éveillent chez l’enfant le regard, l’écoute, la compréhension d’une démarche artistique. De la cave au grenier des Roches, elles ouvrent pendant le Bassin minier une fenêtre sur leur travail en cours. Un évènement autant pour les professionnels que pour le public qui souhaite découvrir ” l’envers du décor “.

Entrée libre sur réservation

2021-11-13T15:30:00 2021-11-13T16:30:00

