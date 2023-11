INAUGURATION BOSQUET FRUITIER – VIVRE PORT MARIANNE Bassin Jacques Coeur quartier Port Marianne à Montpellier Montpellier, 3 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le 3 décembre à 10 heures, sera inauguré le Bosquet fruitier du Bassin Jacques Cœur. Il portera le nom de « Wangari Maathaï »..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Bassin Jacques Coeur

quartier Port Marianne à Montpellier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On December 3 at 10 a.m., the Bosquet fruitier du Bassin Jacques C?ur will be inaugurated. It will be named after Wangari Maathaï.

El 3 de diciembre, a las 10.00 horas, se inaugurará la plantación de frutales del Bassin Jacques Cœur. Llevará el nombre de Wangari Maathaï.

Am 3. Dezember um 10 Uhr wird der Obstbusch im Jacques-C?ur-Becken eingeweiht. Er wird den Namen « Wangari Maathaï » tragen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT MONTPELLIER