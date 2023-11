Visite guidée du « Havre Négrier » Bassin du Roi Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’association Havre Mémoires & Partages vous invite pour une déambulation dans le quartier Saint-François. Quartier emblématique des négociants ayant pratiqué le commerce triangulaire avec en toile de fonds : l’Histoire des captifs, leur départ d’Afrique, la traversée de l’Océan Atlantique ou « passage du milieu », la vie sur les plantations, le marronage jusqu’à l’Abolition. C’est un récit en six étapes « de la Capture à la Liberté » de l’histoire de l’Esclavage, du Commerce Triangulaire et de la Traite Négrière.

Tout public et accessible à tous

Coût par personne :12€ adulte – 8€ étudiant – 5€ Enfant de 12 à 17 ans

Paiement sur place : préparer l’appoint

Chèque à l’ordre de : Association Havre Mémoires & Partages

Réservation obligatoire au : 06 78 18 44 71 ou havrememoiresetpartages@gmail.com.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Bassin du Roi Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Havre Mémoires & Partages association invites you to take a stroll through the Saint-François district. This neighborhood is emblematic of the merchants who practiced the triangular trade, against the backdrop of the history of the captives, their departure from Africa, the crossing of the Atlantic Ocean or « Middle Passage », life on the plantations, the marronage and the Abolition. It’s a six-stage account « from Capture to Freedom » of the history of slavery, the Triangular Trade and the slave trade.

Open to all

Cost per person:12? adult – 8? student – 5? Children aged 12 to 17

On-site payment: please make up the balance

Cheque payable to : Association Havre Mémoires & Partages

Reservations required on: 06 78 18 44 71 or havrememoiresetpartages@gmail.com

La asociación Havre Mémoires & Partages le invita a pasear por el barrio de Saint-François. El barrio es emblemático de los comerciantes que practicaron el comercio triangular, con el telón de fondo de la historia de los cautivos, su salida de África, la travesía del océano Atlántico o « paso del medio », la vida en las plantaciones, el marronaje y la Abolición. Se trata de una narración en seis etapas « de la captura a la libertad » de la historia de la Esclavitud, el Comercio Triangular y la Trata de Esclavos.

Abierto a todos

Coste por persona:12? adulto – 8? estudiante – 5? Niños de 12 a 17 años

Pago in situ: completar el saldo

Cheque a nombre de : Association Havre Mémoires & Partages

Reserva obligatoria en: 06 78 18 44 71 o havrememoiresetpartages@gmail.com

Der Verein Havre Mémoires & Partages lädt Sie zu einem Spaziergang durch das Viertel Saint-François ein. Das Viertel ist ein Symbol für die Händler, die den Dreieckshandel betrieben haben. Der Hintergrund ist die Geschichte der Gefangenen, ihre Abreise aus Afrika, die Überquerung des Atlantischen Ozeans oder « Mittelpassage », das Leben auf den Plantagen, die Marronage bis zur Abolition. Es ist eine Erzählung in sechs Etappen « von der Gefangennahme bis zur Freiheit » der Geschichte der Sklaverei, des Dreieckshandels und des Sklavenhandels.

Für alle Altersgruppen und für jeden zugänglich

Kosten pro Person:12? Erwachsene – 8? Studenten – 5? Kinder von 12 bis 17 Jahren

Bezahlung vor Ort: Halten Sie das Geld bereit

Scheck ausgestellt auf : Verein « Havre Mémoires & Partages »

Reservierung erforderlich unter: 06 78 18 44 71 oder havrememoiresetpartages@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche