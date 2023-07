Marins d’eau douce Bassin du Parc du Petit Bois Batz sur mer, 27 juillet 2023, Batz sur mer.

Marins d’eau douce 27 juillet et 10 août Bassin du Parc du Petit Bois Inscription: 0

Tout l’été vient faire voguer ton embarcation sur le bassin du Petit Bois.

Qu’il soit à voile, en métal ou en bois, les marins d’eau douce pourront faire défiler leurs petits navires.

Le jury élira le bateau le plus original. Des lots sont à gagner !

Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr.

Bassin du Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/marins-d-eau-douce-marinseaudouce.html »}] [{« link »: « mailto:office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T10:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:00:00+02:00

2023-08-10T10:00:00+02:00 – 2023-08-10T16:00:00+02:00

FAMILLE JEUNESSE