Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 09:00:00

fin : 2024-08-09 12:00:00 . Pêche en mer avec l’Amicale des Plaisanciers Pêcheurs de Dahouët. Au programme :

– Briefing consignes de sécurité avant le départ 8h00

– Sortie des bateaux 9h00

– Retour des bateaux à 12h00

– Pesée des poissons En option, nous aurons à l’issue de la pesée des poissons un apéritif offert et un buffet dinatoire pour une participation de 5 €. L’événement peut être annulé par l’association en fonction des conditions météorologiques. Payant, sortie à partir de 12 ans. Réservations et renseignements les 3 jours précédents, au BOSCO de 17H à 19H. .

Bassin des salines Dahouët

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

