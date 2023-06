O Berges d’été – 27 août Bassin des Goachères Massy, 27 août 2023, Massy.

L’évènement Ô Berges d’été est de retour en 2023 ! Une édition inédite à ne pas manquer !

On vous donne rendez-vous à partir de 15h les dimanches 9 et 16 juillet ainsi que les 20 et 27 août.

Pour cette 5ème édition, venez flâner autour du bassin de la mairie de Massy et éveiller vos sens.

Plus de 40 animations vous attendent dans un cadre joyeux et bucolique : ateliers créatifs, concerts, arts de la rue et plein d’autres surprises. Le tout en plein air pour profiter de l’été en famille et entre amis.

Tout au long de l’après-midi, venez colorier, jouer en plein air, vous poser, discuter, lire, déjeuner, grignoter, boire un verre.

ACTIVITES

• Collectif La Voute Nomade, « Déambulation Les Dragons » – Apparition fabuleuse dans la ville : Bestiaire merveilleux sorti des profondeurs de l’imaginaire, les dragons chien et chat se poursuivent, s’affrontent et se réconcilient au gré d’une musique endiablée. Compagnons-adversaires de toujours, comme l’eau et le feu, ils jouent les rapports de forces en vagues ondoyantes au-dessus de la foule, l’enroulant dans leurs sinusoïdes colorées. Parades, séductions et frayeurs : les dragons géants font vibrer l’air de la rue sur une nouvelle note.

• Lolo Cousins, « Déséquilibre passager » – Entre tradition banquiste et clown contemporain, résolument vintage, le nouveau spectacle de Lolo Cousins. De la virtuosité, des prouesses, de l’impro et surtout des rires ! Que ce soit avec les accessoires traditionnels des jongleurs (comme les balles ou les chapeaux) ou avec des œufs, des saladiers, une hache et même une boule de bowling, Lolo jongle, nous étonne et nous fait rire en même temps. Le tout dans son inimitable style « old-school » !

• La Roulotte Ruche, « Toytoy, les Colporteurs Pouëtiques » – Multipliant gesticulations et facéties, un personnage jovial et volubile invite petits et grands à s’installer autour d’un coffre. Un coffre énigmatique, un coffre regorgeant de jouets. Soudain surgit un étrange musicien qui, sous ses doigts virtuoses, se plaît à leur redonner vie. Ils font des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore.

• La Roulotte Ruche, « Quelque chose de jauni » – Depuis qu’ils se sont pris en main, Bob et Jo connaissent la fraîcheur des petits matins comme tous les professionnels de la braderie. Mais ce matin, c’est étonnamment désert… Alors pour tromper l’ennui, entre installation et pause sandwich, ils s’amusent avec les objets qu’ils ont mis en vente et transforment leur stand en une véritable scène de théâtre, pour revisiter les débuts de la carrière de Johnny Hallyday, et organiser un véritable concert improvisé avec les moyens du bord et la participation active des badauds.

• Le Grille-Pain, « Only You » – Une certaine idée de la démesure, un contre-pied absolu au gigantisme pour proposer au public un temps suspendu, un moment singulier. Une sorte de jukebox où l’on choisit, parmi une liste exhaustive de 16 chansons d’amour du répertoire populaire du XXème siècle, le morceau qui nous sera chanté. À nous. Rien qu’à nous.

• Brin d’herbe, « Bibliothèque éphémère » – Les comédiennes, auteurs de la Cie du Brin d’herbe inventent des projets de lectures partagées autour de la littérature jeunesse, du conte et des écritures contemporaines dont le but est de transmettre le goût des mots et du livre.

• Atelier créatif – Camille Auer – Activités basées sur la découpe, le pliage et le collage de papier.

• Atelier Marie Dupouy-Camet – atelier créatif dans le domaine des arts plastiques.

• Atelier photo – Massy Photo Club – Le photographe Christophe Portat puise dans son imagination pour construire et photographier des scènes de vie d’un monde parallèle infiniment petit. Qui peut imaginer se baigner dans une coquille d’huitre ou creuser une nectarine avec une pelle ? Vous pourrez vous inspirer de son travail pour reconstituer une scène de vie avec des personnages miniatures et repartir avec votre photo imprimée.

• Opinion sur rue, Les entretiens épistémiques – Le principe de l’entretien épistémique n’est pas de donner des arguments, mais de découvrir ce qui est à la source de la croyance de votre interlocuteur. Nous cherchons à promouvoir la méthode mais aussi à la pratiquer. Vous pouvez nous contacter pour vivre un entretien épistémique ou apprendre à le guider vous-même. Nous voulons avoir une influence positive sur le monde et nous voudrions que les opinions de chacun soient basées sur les meilleures justifications possibles.

• Soirée musicale en coopération avec le SMAC Paul B – Mon Cœur Balbeat – De la valse musette aux Clash, il n’y a qu’un pas… que Mon Cœur Balbeat franchit en dansant avec les styles d’une radio mappemonde, transformée en dance-floor spatio-temporel.

• MA6KOI7 Fanfare – La petite version de l’Harmonie Fanfare de Massy, comptant une quinzaine de musiciens amateurs où tous les âges de 10 à 70 ans sont représentés. Son répertoire est très large : classique, musiques de films, de variétés.

