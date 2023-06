O Berges d’été – 20 août Bassin des Goachères Massy, 20 août 2023, Massy.

O Berges d’été – 20 août Dimanche 20 août, 15h00 Bassin des Goachères

L’évènement Ô Berges d’été est de retour en 2023 ! Une édition inédite à ne pas manquer !

On vous donne rendez-vous à partir de 15h les dimanches 9 et 16 juillet ainsi que les 20 et 27 août.

Pour cette 5ème édition, venez flâner autour du bassin de la mairie de Massy et éveiller vos sens.

Plus de 40 animations vous attendent dans un cadre joyeux et bucolique : ateliers créatifs, concerts, arts de la rue et plein d’autres surprises. Le tout en plein air pour profiter de l’été en famille et entre amis.

Tout au long de l’après-midi, venez colorier, jouer en plein air, vous poser, discuter, lire, déjeuner, grignoter, boire un verre.

ACTIVITES

• Cirque Oval – Le Cirque Ovale, (Association pour le Développement du Cirque en Essonne) a été créé en 2002 dans le but de développer les arts du cirque en Essonne. Il met en place des activités liées aux spectacles et aux Arts du Cirque pour tous les publics, dans les domaines de la sensibilisation pédagogique, de l’organisation d’événements et de la diffusion de spectacles. Le cirque éducatif est avant tout accessible à tous. Il propose ainsi une alternative à l’enseignement des sports et des disciplines artistiques académiques, souvent élitistes.

• Cie Bitonio, « Les Singes » – Une fable primatologique : huit singes représentant cinq espèces différentes investissent le plateau. Embarquez pour une aventure qui vous mènera de l’Afrique de l’Ouest à Bornéo. « Un singe a disparu. Comment le retrouver quand personne n’a rien vu ni entendu et que tout le monde préfère se taire ? » L’histoire s’inspire du conte de la sagesse des trois singes, qui nous vient du bouddhisme et à des interprétations multiples. À travers ce spectacle, nous vous proposons la nôtre.

• Cie Gyrinus, « La Petite Usine à Taille Douce » – Un entresort forain et une installation itinérante, conçue pour l’espace public. Sa structure extensible est portée par une remorque métallique, construite sur mesure. Déplié, le dispositif d’accueil mesure 5 mètres de large sur 8 mètres de long. C’est un établi de gravure qui permet au public, tous âges et toutes cultures confondues, y compris en situation de handicap, de réaliser de bout en bout une gravure qu’il emportera avec lui, et qui figurera dans un petit film d’animation.

• Anthony Poirier, « Percu roulé » – Cette machine destinée aux enfants et à leurs parents, est un subtil mélange de vieux pianos allemands et anglais, batteries made in China, rototoms, cloches, pignons, chaînes, balafon, métallophone, chignole, vannes d’arrêt, grosses caisses… Elle peut se poser dans une rue, un parc… Elle est accessible à toutes et tous en continu. Le public manipule les volants, les touches de pianos, manivelles, lance les boules dans les circuits pour créer de la musique.

• Atelier créatif – Des crochets, des sourires – Réalisation d’une grande guirlande de fanions : chaque personne crochète un triangle (ce qui permet d’apprendre les bases du crochet).

• Atelier créatif – Camille Auer – Activités ludiques basées sur la découpe, le pliage et le collage de papier.

• Atelier Marie Dupouy-Camet – atelier créatif dans le domaine des arts plastiques.

• Atelier photo – Massy Photo Club – Le photographe Christophe PORTAT puise dans son imagination pour construire et photographier des scènes de vie d’un monde parallèle infiniment petit. Qui peut imaginer se baigner dans une coquille d’huitre ou creuser une nectarine avec une pelle ? Vous pourrez vous inspirer de son travail pour reconstituer une scène de vie avec des personnages miniatures et repartir avec votre photo imprimée.

• Concert en coopération avec le SMAC Paul B – Collectif DJ Vieux Groove del Mundo : Un collectif de 6 dj/selectas. Comme son nom l’indique, ce qui nous branche c’est de passer du bon vieux son du monde entier dans un esprit dancefloor ou plutôt « bal à la cool ». Du son qui vient des quatre coins du mondes, plutôt 60’s & 70’s que 2000-2010 (mais on n’est pas sectaires non plus), des artistes oubliés, des styles peu connus, de la musique à partager, pour chiller ou danser, mais toujours dans l’esprit du partage et du kiffé.

Bassin des Goachères 1 avenue du Général de Gaulle 91300 Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France http://www.ville-massy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T19:00:00+02:00