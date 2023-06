O Berges d’été – 16 juillet Bassin des Goachères Massy, 16 juillet 2023, Massy.

L’évènement Ô Berges d’été est de retour en 2023 ! Une édition inédite à ne pas manquer !

On vous donne rendez-vous à partir de 15h les dimanches 9 et 16 juillet ainsi que les 20 et 27 août.

Pour cette 5ème édition, venez flâner autour du bassin de la mairie de Massy et éveiller vos sens.

Plus de 40 animations vous attendent dans un cadre joyeux et bucolique : ateliers créatifs, concerts, arts de la rue et plein d’autres surprises. Le tout en plein air pour profiter de l’été en famille et entre amis.

Tout au long de l’après-midi, venez colorier, jouer en plein air, vous poser, discuter, lire, déjeuner, grignoter, boire un verre.

ACTIVITES

• Be Flat, « Follow me » – Dans Follow Me, deux « acrobates urbains » interprètent l’espace public. Le duo vous invite à faire partie des suiveurs et ainsi découvrir la ville d’une manière unique. Les rues du quartier se transforment en scène avec les façades en toile de fond, les pavés en tapis de danse et la circulation en paysage sonore.

• Cie Sans Blague, « Tu comprendras plus tard » – Deux complices font régner une énergie enfantine et bienveillante qui amène le public dans leur monde, hors du temps, où les logiques sont bousculées, les repères sont effacés laissant place à la magie d’un cirque simple, drôle et sans artifice.

• Théâtre du voyage intérieur, « Vous avez un message ! » – La tireuse de Tarots ludiques, Madame Léa, se fait messagère à vélo. Elle est vêtue de fleurs et de dentelles, tout comme son vélo, qui transporte dans le panier avant, un jeu de cartes mystérieuses aux dimensions inhabituelles…

• Cie Des corps des rails, « Liens & Nœuds » – Dans un monde en asphyxie, où le tissage des formes de vie est menacé par nos actions, nous ne pouvions faire autrement que tenter de créer un nouveau territoire commun afin de retrouver du sens au « spectacle vivant ». Former un groupe, des groupes, des espaces d’échanges et de dialogue, se relier au monde, ici par le biais de l’ortie, expérimenter le temps, prendre le temps, de nouveau, ne pas être dans la productivité mais dans l’essence, se rendre compte de la valeur de la matière, se reconnecter à toutes et tous les autres.

• Association Feeling & Soul, Atelier « Danse ton état » – Apprentissage des techniques de la danse Hip Hop (danse debout pop smurf hype new style locking) autour d’exercices en relations directes avec les émotions, le souffle. Une recherche corporelle de l’état de chacun.

• Massy Athletic Sports, Initiation au roller – Quelques exercices pour débuter le roller, et notamment savoir comment vous lever, démarrer, freiner et tourner, et quelques conseils pour bien rouler en ville !

• Atelier Marie Dupouy-Camet – atelier créatif dans le domaine des arts plastiques.

• Atelier photo – Massy Photo Club – Le photographe Christophe PORTAT puise dans son imagination pour construire et photographier des scènes de vie d’un monde parallèle infiniment petit. Qui peut imaginer se baigner dans une coquille d’huitre ou creuser une nectarine avec une pelle ? Vous pourrez vous inspirer de son travail pour reconstituer une scène de vie avec des personnages miniatures et repartir avec votre photo imprimée.

• Atelier mosaïque, Francine Couvrat – Réalisez votre première pièce en mosaïque.

• Concert en coopération avec le SMAC Paul B – Noa Milee est une chanteuse, auteure-compositrice et interprète française. Avec Raphael Morel Novak et Tuan elle a formé le groupe ‘Noa Milee Trio’, faisant des remakes de chansons mais aussi composant ensemble.

Bassin des Goachères 1 avenue du Général de Gaulle 91300 Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France http://www.ville-massy.fr

